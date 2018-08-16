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اولى نتائج زيارة العبادي.. تركيا تعلن موعد ايقاف العمل بسد اليسو على دجلة

قال وزير الزراعة العراقي، فلاح حسن الزيدان، إن تركيا وعدت بإيقاف العمل في سد إليسو على نهر دجلة إلى العام المقبل 2019، مؤكدا أن “إطلاقات نهر دجلة سوف تزداد خلال الأشهر المقبلة”.

وأضاف أن “تركيا ستزود العراق بـ 400 ميغاواط كمرحلة أولى من خلال الاتفاق على الربط الكهربائي بين العراق وتركيا”.

وكشف الوزير العراقي عن أن “هناك عرضا تركيا للدخول بشراكة في إقامة سدين على دجلة في تركيا والآخر في العراق يقام على الزاب الأعلى لتقسيم موارد المياه والطاقة”.

من جهته، قال وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي، إن “العلاقة المائية بين البلدين كانت محورا أساسيا، وأتيحت فرصة للقاءات ثنائية مع الوزير التركي الجديد”، مؤكدا أن زيارة الوفد العراقي إلى تركيا كانت “ناجحة بكل المقاييس”.

ويأتي ذلك بعد زيارة وفد حكومي عراقي برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، إلى العاصمة التركية أنقرة التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفريق حكومته.

وبحسب بيان لمكتب العبادي، فإن الرئيس التركي أردوغان أكد خلال اللقاء أن يحصل العراق على حصته بالكامل من المياه، والتزام تركيا بما أعلنته في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق.

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