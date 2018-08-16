بارزاني: الالتزام بثلاثة مفتاح لحل مشكلات العراق

قال مسعود البارزاني, الاربعاء، ان التزام الاطراف بثلاثة مبادئ لحكم العراق سبب لمعالجة معظم مشكلاته، معلنا ان الشيء المهم لاقليم كوردستان هو برنامج الحكومة العراقية.

وجاء في بيان لبارزاني انه استقبل في منتجع صلاح الدين اليوم الاربعاء، السفير الامريكي لدى بغداد دوغلاس سيليمان والقنصل الامريكي العام في اربيل ستبف فاغين.

واوضح البيان ان الجانبين تبادلا اطراف الحديث حول عراق ما بعد الانتخابات والمساعي لتشكيل الحكومة الجديدة والمشكلات على الساحة العراقية، مضيفا ان بارزاني اكد على ان الشيء المهم لاقليم كوردستان هو برنامج الحكومة العراقية المقبلة والتزام الاطراف بثلاثة مبادئ مشتركة في الحكم والتوافق في تشريع القوانين والتوازن في التعيينات اولويات رئيسة.

وقال بارزاني ان تنفيذ هذه المبادئ الثلاثة سيكون سببا في معالجة معظم المشكلات.

وا‎ضاف البيان ان الجانبين ناقشا الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة والتطورات الحديثة على المستوى الاقليمي والدولي، لافتا الى ان السفير الامريكي شرح لبارزاني ستراتيجية بلاده بشأن محطات حرب “داعش” مساعدة النازحين والمكونات العراقية والتطورات الاقليمية.

وتابع البيان ان السفير الامريكي اشار الى دور بارزاني وحكومة اقليم كوردستان في ايجاد الملاذ وحماية المكونات والنازحين العراقيين في الحرب ضد ارهابيي “داعش”.