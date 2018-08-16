بومبيو يخطر العبادي وبارزاني بمواصفات مطلوبة للحكومة العراقية الجديدة

اكد وزير الخارجية الامريكي ضرورة تشكيل حكومة جديدة معتدلة في العراق تستجيب لتوقعات الشعب.

وبحسب بيان للخارجية الامريكية، فقد تحدث الوزير مايكل بومبيو مع كل من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال اتصال هاتفي يوم امس.

وأعرب الوزير بومبيو عن تقديره للتقدم الذي أحرزه الزعيمان في حل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل ضمن إطار الحوار في الدستور العراقي.

وشدد الوزير في محادثته مع كل زعيم على أهمية تشكيل حكومة عراقية جديدة معتدلة تستجيب لتوقعات الشعب العراقي وذلك وفقا للجدول الزمني الدستوري.

وأثنى الوزير على العمليات المشتركة الناجحة التي قامت بها القوات العراقية والبيشمركة الكوردية ضد داعش.

وأكد الوزير أخيرا على دعم الولايات المتحدة المستمر للعراق القوي والمزدهر وذي السيادة على النحو المبين في اتفاقية الإطار الاستراتيجي الثنائي مع العراق.