بين اليدوي والالكتروني ضاع البرلمان

وأخيرا وضعت الحرب الانتخابية في العراق، أوزارها بعد نحو 3 أشهر على اجرائها، بإعلان مجلس المفوضين المشكل من القضاة المنتدبين، نتائج العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12/5/2018، ليسدل الستار على واحد من أسوء فصول الديمقراطية العراقية، التي هي بالأساس متعثرة.

منذ 2003، هذه هي العملية الانتخابية الرابعة، بعد انتخابات 2005، 2010، و2014، لكنها تميزت عن سابقاتها، بنسبة المقاطعة العالية، حيث شارك في الاقتراع نحو 44.52% بحسب ما اعلنته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، (أي أن اكثر من نصف العراقيين لم يصوتوا)، كما وامتازت هذه العملية الانتخابية باستخدام نظام الكتروني حديث للاقتراع والعد والفرز.

جرت الانتخابات في موعدها المقرر يوم 12/5/2018، رغم محاولات اطراف سياسية تأجيلها، الا ان احترام الدستور والذي هو مفروض فرضا على الاطراف السياسية وليس من مبدأ ايمانها وقناعتها بالدستور، احبط جميع المحاولات للتأجيل وتوجه العراقيون الى صناديق الاقتراع لانتخاب من يفترض انهم ممثلون عنهم في ادارة الدولة خلال السنوات الأربع المقبلة.

لم يكن الملفت نسبة المقاطعة للعملية الانتخابية فحسب، بل ان من شاركوا ايضا، اثبتوا ان الوعي الجماهيري زاد عن السابق، وبات الناخب العراقي لا يبالي كثيرا بالشعارات القومية والدينية والوعود الطنانة والرنانة، حيث ادلى بصوته لقلب المعادلة السياسية والموازين رأسا على عقب، وهو ما ادى الى اصابة بعض السياسيين والاطراف السياسية بالهيستريا، التي تجلت واضحة في تلك المحاولات الصبيانية لمجلس النواب السابق، في أيامه الأخيرة، لسلب ارادة الناخبين.

فقد عمل مجلس النواب وبأغلبية قليلة، على تعديل قانون الانتخابات، ليلغي العد والفرز الالكتروني، ويستبدله بعد وفرز يدوي، مع تجميد مجلس المفوضين التابع للمفوضية، بل وحاول المجلس المحتضَر، ان يمدد عمره، ليكمل بذلك مهزلة التجاوز على الدستور والقانون وباسم الشرعية، لكنه فشل في ذلك لأن تمديد عمر المجلس خطيئة دستورية كبرى، ولم يجرؤ اعضاء المجلس وهيئته الرئاسة (الهيئة مكونة من 3 نواب هم رئيس المجلس ونائبيه، وثلاثتهم فشلوا في الفوز بانتخابات ايار)، لم يجرؤوا على القيام بهذه الخطيئة.

ما قام به مجلس النواب، تحت غطاء القانون والتشريع، وما تلاه من مصادقة القضاء على قراراته غير الدستورية، وتجميد مجلس المفوضية، والذهاب الى عملية العد والفرز اليدوي، وادخال البلد في فراغ نيابي منذ 31/6/2018، حيث انتهى عمر مجلس النواب، وهو ما يؤدي بالتالي الى تأخر تشكيل الحكومة الاتحادية، كل هذا يبث مخاوف على مستقبل البلد ودور مجلس النواب، فهل من المعقول ان تتحول السلطة التشريعية الى رائدة التجاوز على الدستور والقانون؟، هل يعقل ان يكون من السهل جدا ربط مستقبل بلد وشعب بإرادة 165 عضوا في المجلس؟! ام ان الأمر كان صفقات سياسية وتبادل أدوار في واحدة من المهازل السياسية التي بكل تأكيد كان فيها عدة اطراف مستفيدون منها.

اليوم ومع اعلان مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين، نتائج العد والفرز اليدوي يوم الخميس 9/8/2018، وظهور تطابق كبير بين العد والفرز اليدوي والالكتروني، فإن هناك استحقاقات تقع على عاتق السلطة التنفيذية والقضائية، والتشريعية لاحقا بعد تشكيل مجلس النواب الجديد، ففي المرحلة القادمة لابد من ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، والتزام كل سلطة من السلطات الثلاث بحدودها الدستورية، دون التحايل على القانون والدستور، واحترام ارادة الناخب والمواطن العراقي، وقبل هذا وذاك الذهاب الى عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب، وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة اتحادية تكون قادرة بشكل حقيقي على قيادة البلد، بعيدا عن المهاترات والصفقات السياسية التي تبرم خلف الكواليس وتحت الطاولات.

ما يلاحظ خلال الثلاثة أشهر الماضية منذ اجراء الانتخابات ولحد اعلان نتائجها بعد العد والفرز اليدوي، ان البيئة السياسية في العراق، والتي تشكلت بعد حرب تحرير البلاد في 2003، لا تزال تعاني من أمراض واوبئة فكرية تتجلى في العقلية السياسية للاحزاب والشخصيات التي تقود البلد، حتى الآن لم يدرك اي شخص او حزب سياسي، ما يعنيه مقاطعة اكثر من نصف العراقيين للانتخابات، بل ان البعض ذهب الى تسفيه الامر واعتباره نتيجة عدم تدارك المواطنين لتحديث سجلاتهم، في ظل تطبيق نظام الكتروني جديد للاقتراع، متناسيا ان المواطن العراقي في 2018 هو ذاته في 2005 الذي شارك في 3 عمليات اقتراع خلال عام (انتخاب الجمعية الوطنية في 3 ايار، التصويت على الدستور في 15 تشرين الاول، انتخاب مجلس النواب في 15 كانون الاول)، ومتجاهلا ان المقاطعة كانت نتيجة طبيعية للفشل المتراكم للحكومات المتعاقبة من اسقاط نظام البعث المقبور، بل ان الذي شاركوا في الانتخابات أيضا صوتوا لصالح وجوه جديدة، حيث سيضم مجلس النواب الجديد نحو 260 عضوا جديدا من اصل 329 عضوا، ما يعني ان الشعب عاقب الطبقة السياسية الحاكمة عبر صناديق الاقتراع، لكن هذه الطبقة لا تريد ادراك ذلك.

المطلوب اليوم هو الذهاب الى عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتكليف مرشح الكتلة الأكبر في المجلس بتشكيل الحكومة الجديدة، ولابد ان تكون أول مهام المجلس الجديد والحكومة الجديدة والقضاء هو الاعتذار للمواطن العراقي واعضاء مجلس المفوضين في المفوضية ورد الاعتبار لهم، لأن هذه الثلاثة أشهر التي دخل فيها البلد بفراغ نيابي، كانت جراء مغامرات وأهواء سياسية لعدد من أعضاء مجلس النواب، ممن خسروا الانتخابات او منيت كتلهم التي ينتمون لها بخسائر في الانتخابات.

فائق يزيدي

صحفي من اقليم كوردستان العراق