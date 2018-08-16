تبدأ ببروانت وتنتهي بسامان.. مفوضية كوردستان تعلن أسماء مرشحي انتخابات البرلمان

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، أسماء المرشحين لانتخابات برلمان كوردستان، والتي من المقرر ان تجري يوم 30 من شهر أيلول المقبل.

وتتضمن القائمة التي نشرتها المفوضية 773 اسما، تبدأ بالمرشح بروانت نيسان ماركوس امينان، وتنتهي بالمرشح سامان طاهر قادر نادر.

وحددت المفوضية ثلاثة أيام للطعن في قائمة المرشحين، لدى الهيئة القضائية الانتخابية في محكمة الاستئناف في اقليم كوردستان.

واشارت المفوضية الى انه في حال انتهاء مدة الطعن، وان وجدت طعناً، فستعلن المفوضية اسماء المرشحين يوم الثالث من شهر أيلول المقبل.