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تحقيق الكرخ: موظف في التسجيل العقاري باع أضابير عقارات تعود لأزلام النظام السابق

بغداد / JAMC

صدقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بنظر قضايا النزاهة اعترافات موظف في دائرة التسجيل العقاري في الكرخ الأولى قام ببيع أضابير خاصة بعقارات أزلام النظام السابق لقاء مبالغ مالية.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى إن “المتهم وهو موظف في دائرة التسجيل العقاري في الكرخ الأولى كان يقوم بالبحث عن أضابير تعود لعقارات تابعة لأزلام النظام السابق من أجل بيعها لقاء مبالغ مالي قدره (120) الف دولار اميركي الى احد الدلالين”، لافتا إلى أن “الأخير تم القبض عليه أيضاً وهو قيد التحقيق”. وأضاف بيرقدار أن “هذه الاضابير كانت تزور ويتم التلاعب بها بغية نقل ملكية العقارات الى أشخاص آخرين في كتاب التخصيص الاول للعقار”، مبينا ان “المتهم تم تصديق اعترافاته واتخذت كافة الإجراءات بحقه وفقاً لأحكام المادة 289 من قانون العقوبات بغية إحالته الى المحكمة المختصة”.

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