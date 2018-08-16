حسن صالح: لا نثق بالنظام السوري ولا بد من إشراف دولي على أي مفاوضات

قال القيادي الكوردي حسن صالح ان النظام السوري يتعامل مع القضية الكوردية عبر الأجهزة الأمنية، مشيرا الى ضرورة وجود إشراف دولي على اي مفاوضات.

وجاء حديث صالح تعليقا على المحادثات التي اجراها وفد مجلس سوريا الديمقراطية مع المسؤولين في دمشق لتقرير مصير المناطق الكوردية والشمال السوري.

وقال صالح لكوردستان 24 ان “مايتم نقاشه هو القضايا الخدمية وهو مالا يعبر عن جوهر وحجم القضية الكوردية في سوريا، فالنظام يتعامل مع الكورد عبر الأجهزة الأمنية وهو لا يتفاوض بشكل حقيقي بل يفرض الشروط”.

وأجرى وفد الشمال في وقت سابق جولتين من المحادثات مع المسؤولين في الحكومة السورية. وقال رياض درار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية إن المجلس أجرى محادثات جديدة تناولت اللامركزية والدستور.