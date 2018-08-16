رسميا.. حلبجة المحافظة الرابعة بكوردستان والـ19 في العراق

وافقت الحكومة العراقية بشكل رسمي على التعامل مع مدينة حلبجة كمحافظة تضاف لتكون الرابعة في اقليم كوردستان بعد اربيل والسليمانية ودهوك والتاسعة عشر في العراق.

ونشر سكرتير مجلس الوزراء في حكومة اقليم كوردستان، ئامانج رحيم وثائق تؤكد موافقة بغداد على منح مواطني حلبجة البطاقة الوطنية وجوازات السفر ولوحات السيارات.

وقال في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الـ”فيسبوك” اليوم إنه إعتبارا من يوم التاسع من شهر آب الجاري، تتعامل الحكومة العراقية مع حلبجة كمحافظة التاسعة عشر للعراق والرابعة في إقليم كوررستان.

من جانبه قال محافظ حلبجة، علي عثمان، في حسابه على الـ”فيسبوك” اليوم الخميس إنه تمت الموافقة على افتتاح المديريات التابعة للحكومة الاتحادية في محافظة حلبجة المتمثلة بالمؤسسات التالية:-

1- مديرية جنسية محافظة حلبجة. 2- لوحات السيارات. 3-مديرية الاحوال المدنية لمحافظة حلبجة. 4- مديرية مرور محافظة حلبجة.

5- مديرية شرطة جمرك محافظة حلبجة. 6- مديرية إقامة محافظة حلبجة. 7-مديرية معلومات محافظة حلبجة.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، عام 2014، استحداث المحافظة رقم 19 في البلاد وتحويل مدينة حلبجة إلى محافظة، لكن لم يبدأ العمل فعليا بالقرار.

وتعرف حلبجة بالمأساة التي حدثت فيها عام 1988، عندما أطلق نظام صدام حسين أثناء الحرب العراقية الإيرانية هجوما كيميائيا على سكان المدينة، أدى إلى مقتل أكثر من خمسة آلاف شخص من سكانها.