بسم الله الرحمن الرحيم

(شعور خامنئي بالضعف.. وراء رفضه لقاء ترامب) (وادراكه رغبة الايرانيين بالتقارب مع امريكا)

بوتين رئيس روسيا يلتقي الرئيس الامريكي ترامب.. والتقى مع رؤساء امريكا السابقين.. ولم يخشى فتح حوارات معهم.. وهو منافس لامريكا بالعالم.. ولم يبرر رفضه بدعاوى مثلا (عدم الثقة بالامريكان؟؟ او الامريكان لا يوفون بالوعود؟؟ او ان امريكا تريد الاخرين ينفذون مطالبها؟؟) وغيرها من بقية الاتهامات الواهية التي يبرر فيها خامنئي عدم لقاء الامريكان.. .. فمن باب اولى اللقاء مع امريكا.. ثم بعد ذلك تتهمون امريكا بما لا ترضون عنه؟؟ لا ان تتهجمون عليها مسبقا وانتم اصلا لم تفتحون علاقات وحوارات معها.. كذلك التقى الرئيس الكوري الشمالي مع الرئيس ترامب بعد دعوة ترامب لهذا اللقاء..

ثم هل يخاف خامنئي بان فتح حوارات مع امريكا على مستويات عليا وواسعة.. بان يحصل انقلاب داخل النظام الايراني نفسه .. فهو يخشى المقربين له من لقاء الامريكان.. اضافة بان الشعوب الايرانية تتأمل بعودة العلاقات مع الامريكان كما كان قبل مجيء الخميني.. ولا ننسى وجود ثلاثة ملايين ايراني في امريكا.. واللاجئين الايرانيين يفضلون امريكا على غيرها من دول العالم.. اضافة بان الشعوب الايرانية اليوم تتظاهر ضد النظام الايراني أي حالة التذمر داخل ايران قوية جدا.. أي (الحصار الاقتصادي) على ايران اليوم يختلف عن الحصار السابق الذي لم تكن تخرج مظاهرات ضد النظام..

ام ان خامنئي والنظام الايراني . يعتقدون هم قادرين على تمزيق المجتمع الدولي.. بشعورهم بانهم قوة عظمى كما شعر القذافي بان (ليبيا هي الجمهورية الشعبية الليبية العظمى)؟؟ او صدام (تم اقناعه بانه القوة الرابعة بالعالم عام 1991).. ليسقط القذافي وصدام غير مأسوف عليهم..

ثم هل يعتقد خامنئي وظريف.. بان (الاوربيين وروسيا) يمكن ان يقفون معه اذا ما خيروا بين امريكا وايران؟؟ كما صرح صدام عام 1991 (بغدر الغادرون) وكان يقصد الروس (السوفيت).. بانهم سوف يقفون معه ضد أي هجوم امريكي ضده.. وهذا لم يحصل.. فغادر الدوبلوماسيين الروس بغداد خلال الهجوم الامريكي.. وايضا كان صدام يعتقد بان الاختلاف الاوربي عام 2003 حول التحالف الدولي لاسقاطه.. يمكن الاعتماد عليه.. وخاصة (بعد رفض روسيا والمانيا وفرنسا والصين) اسقاط صدام على يد القوات الامريكية.. والنتيجة (سقط صدام غير مأسوف عليه) ..

ثم لمن يدعي بان (ايران افشلت) المشروع الامريكي الصهيوني العالمي.. في المنطقة؟؟ ولا نعلم كيف افشلوها؟ وما هو اصلا؟؟ ثم اذا ادعينا انهم افشلوها.. من كان البديل؟؟ اليس المشروع الايراني وصور خامنئي وخميني.. بزرع عشرات المليشيات التي تتجهر بالولاء لايران.. ومدن مدمرة.. بلا صناعة ولا زراعة ولا كهرباء ولا خدمات.. بالعراق وسوريا.. واحزاب اسلامية فاسدة موالية لايران ببغداد، ونظام دكتاتوري بعثي لبشار الاسد بدمشق.. ليكون العراق وسوريا ولبنان واليمن بوضع مزري.. وفساد مالي واداري .. وسوء خدمات.. حتى وصل بهذه الدول لا يمكن لها ان تتخلص من النفايات بمدنهم التي تنتشر بها صور خامنئي وخميني؟

ثم كيف ان ايران افشلت المشروع الاسرائلي مثلا؟؟ ورئيس وزراء اسرائيل يصر على ان تكون قوات بشار الاسد حليف ايران هي من تتواجد بالحدود المشتركة بين اسرائيل وسوريا بالجولان؟؟ وليس أي قوة اخرى؟؟ فماذا يعني ذلك (طهران وتل ابيب) يطمئنون لشخص واحد ونظام واحد بسوريا (نظام بشار الاسد)؟؟

ثم اذا ايران لا تثق بالاخرين.. فالاخرين ايضا لا يثقون بايران.. اذن الحوار يجب ان يكون..

على ان لا توزع دول المنطقة ككعكة بين الايرانيين والدول الكبرى.. فهذا ليس من حق ايران.. (فالرئيس الامريكي اوباما.. وقع اتفاق نووي مع ايران).. ولكن لم نجد أي تقارب من قبل ايران مع امريكا، بل العكس استمرت ايران تؤجج الكراهية ضد امريكا وتدعو لشعارات الموت لـ 300 مليون طفل ورجل وامرأة وشيخ لمجرد انهم امريكا.. وتصف امريكا بما يليق بالنظام الايراني نفسه (الشيطان الاكبر)…. واستمرت ايران تزرع مليشيات وكتدعم احزاب فاسدة موالية لايران بالمنطقة تنشر الكراهية ضد امريكا لصالح ايران .. (فمن يجب ان لا يتم الوثوق به النظام الايراني الارعن ام امريكا) الجواب واصح (النظام الايراني) الذي لا امان له..

وجمع التناقضات من قبل خامنئي.. لن ينفعه شيء.. ولن يقنع الشعوب الايرانية بتصريحاته.. كما ادعى بان (لا حرب ولا حوار مع الامريكان).. ؟؟ السؤال من يحدد ذلك؟؟ هل يحدد ذلك جانب دون اخر؟؟ ؟؟ فلا حوار اذن حرب.. (وحوار تعني تجنب الحرب).. اليس كذلك؟ ثم (يدعي خامنئي بان ان كان هناك حوار فلن تكون مع الادارة الحالية)؟ السؤال اذن مع أي ادارة؟؟ وانتم رفضتم الحوار منذ عام 1979.. ثم هل تريدون التفاوض مع ادارة امريكية توقع للايرانيين للاستيلاء على الشرق الاوسط واخضاع شعوبها للمرشد الايراني الاهوج..

ثم اليس النظام الايراني مدن نفوذه بافريقيا وامريكا الجنوبية والشرق الاوسط.. فهل حلال على ايران وحرام على امريكا والعالم الحر؟؟ فالسياسية الايرانية تعتمد (أي منطقة تهيمن عليها ايران لا تقاسم للنفوذ والسلطة معها فيها)..

ثم ان السياسية (جوهرها) هو الاقتصاد والاقتصاد يعني (قوة ومال).. أي بالمحصلة (صفقة سياسية)؟؟ والله نفسه بالقران جعل (عبادته تجارة.. ادلكم على تجارة لا تبور.. صلي صوم اقرأ القران.. الخ تدخل الجنة وحور عين).. فما الضير ان امريكا تعتمد بحواراتها على جوهر السياسية لانها دولة برغماتية لا تخدع الشعوب .. كما يفعل الايرانيين بالشعارات الجوفاء.

ثم اذا اتهم خامنئي الامريكان بان في مفاوضاتهم لا يتنازلون عن اهدافهم قيد شعرة؟؟ السؤال (هل يعني ذلك ان الايرانيين مستعدين للتنازل عن اهدافهم)؟؟ وحاول الخامنئي ايضا ايهام الايرانيين بان الازمة الاقتصادية داخلية وليس خارجية والمشكلة بالادارة.. (متناسيا بان الاقتصاد بالعالم كله متداخل.. ويعتمد بعضه على البعض الاخر).. (فمنع تصدير النفط الايراني .. اليس مرتبط بازمة اقتصادية خارجية.. ومنع صادرات ايران.. اليس ينعكس على الاقتصاد الداخلي)..

(فحظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية، وكذلك حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران، بالإضافة إلى حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري)؟؟ كل ذلك ويأتي خامنئي ويقول هي ازمة (ادارية وليس ازمة اقتصادية خارجية)؟؟

فالنظام الايراني عبر تاريخه.. يعتمد على استراتيجية.. باستفزاز الاخرين ليشنون هم الحرب.. فاستفزت نظام صدام والبعث.. بدعم المعارضة (المحسوبة شيعيا) الموالية لايران.. واستهدافت بالمدافع على المدن الحدودية العراقية.. ودعوة النظام الايراني.. لتصدير ما يسمى الثورة الاسلامية لدول المنطقة باسقاط انظمتها واستبدالها بنظام ولاية الفقيه الايرانية واخضاعها لنظام المرشد الايراني خميني.. ورفعها شعارات العداء والموت ضد الامريكان.. في وقت امريكا لم ترفع أي شعار معادي لايران ..

وكذلك قام النظام الايراني بمحاصرة السعودية، من حدودها الشمالية مع العراق بمليشية الحشد الايرانية الولاء عراقية التمويل التي ترفع شعارات العداء ضد السعودية، ومن الجنوب حركت الاقلية الحوثية باجتياح اليمن والزحف على صنعاء وجنوب اليمن لتدخل اليمن بصراعات داخيلة مدمرة.. ومن الشرق حركت ايران خلاياها من الولائيين الموالين لايران بالشرقية، فما كان من السعودية الا ان تتحرك بتحالف اقليمي لمواجهة الحوثيين لادراكها بان عدم الوقوف ضدهم، يعني انتظار دخولهم للرياض وتخريبهم للسعودية.. والتحرك السعودي هو نتيجة استفزاز ايراني .. واضطرار سعودي لفك الحصار عن دولتها..

والايرانيين لا يهمهم استفزاز الشعوب والدول.. مثلا بقطعها 41 نهر عن العراق، ورمي مياه البزل المالحة على العراق.. وقطعها للكهرباء بعز الصيف عنالعراق.. وبعد ذلك (تطلب من العراق ان ينجر لصراعها مع امريكا بحرب ليس لشعوب منطقة العراق ناقة ولا جمل).. ولا تكتفي ايران بل تهدد بحرق المنطقة كلها ومنها العراق.. اذا ما فرض حصار النفط عليها.. وهذا وحده كفيل لو كان لدول المنطقة غيرة بان تقيم تحالف دولي مع امريكا لانهاء النظام الايراني الاستفزازي.. وتخليص الشعوب الايرانية من حكم بدعة ولاية الفقيه الطاغوتية..

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واخير يتأكد للشيعة العرب.. منطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة منطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم