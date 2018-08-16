صحيفة إيرانية: العبادي “القزم” اصبح رئيسا للوزراء باشارة جنرال وسيعدم كصدام

وصفت صحيفة “قدس” الإيرانية المقربة من التيار المتشدد، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بـ”القزم”، مشيرة إلى أنه “سيواجه الإعدام، وهو المصير الذي واجهه صدام حسين”.

وقال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني حسن هاني زاده، في مقال نشرته الصحيفة، اليوم الخميس، متطاولًا على رئيس الوزراء العراقي؛ بسبب إعلانه التزام حكومة بغداد بتطبيق العقوبات الأمريكية ضد إيران، إن “العبادي القزم الذي لا يتجاوز طوله 99 سنتم، لا يمتلك جرأة وجسارة صدام حسين، ولا يمتلك قامة الديكتاتور المعدوم”، مضيفًا أن “العبادي سيعدم شنقًا على يد الأمريكان، كما شنقوا صدام”، وفق تعبيره.

وزعم هاني زاده أن “العبادي أصبح رئيسًا للوزراء بإشارة واحدة من جنرال إيراني، وبإشارة واحدة ستترك المنصب جانبًا”، في إشارة إلى قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني.

وخاطب هاني زاده، الذي يعد من أشهر الصحفيين المقربين من التيار المتشدد والمؤسسة العسكرية، العبادي، “قس طولك ووزنك يا عبادي قبل أخذ المواقف”.

وتابع: “إن إيران بعد سقوط صدام حسين عام 2003 ضحت بالغالي والنفيس من أجل العراقيين في الصعاب، لكن الأيام أثبتت أن الشعب العراقي، شعب لا يعتمد عليه”.