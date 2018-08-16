طالباني: كوردستان تقترب من تجاوز الازمة المالية.. لهذا السبب

اجتمع نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، اليوم الاربعاء، مع فريق الاتحاد الوطني الكوردستاني في حكومة اقليم كوردستان.

وتحدث نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان خلال الاجتماع، عن مشروع الاصلاح الذي اطلقته حكومة اقليم كوردستان، مشددا على ضرورة تقديم افضل الخدمات للمواطنين، مبينا ان “ابناء اقليم كوردستان يستحقون افضل الخدمات”.

وتابع طالباني ان “اقليم كوردستان واجه العديد من الازمات خلال السنوات الماضية، وخاصة الازمة المالية، ولكن الان ولحسن الحظ نحن نقترب من تجاوز الازمة المالية وخاصة مع ارتفاع اسعار النفط، وهذا بفضل الخطوات الاصلاحية الى اتبعتها حكومة اقليم كوردستان”.