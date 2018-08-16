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فيلم كوردي عن قصة بيشمركة أسير يشارك بمهرجان سينمائي في أمريكا

تقام فعاليات الدورة 11 لمهرجان سان فرانسيسكو السينمائي الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية للمدة من 22 ولغاية 25 من شهر أيلول المقبل.

ومن المقرر ان يشارك الفيلم الكوردي القصير “أحلام الرجل البرتقالي” للمخرجة الكوردية من شرقي كوردستان شيرين جيهاني في المهرجان.

ويتناول الفيلم أحلام مقاتل في بيشمركة كوردستان، وقع في اسر داعش، ويسرد لحظات واقعية من حياة البيشمركة الذي تم نحره على يد ارهابيي التنظيم برؤية سينمائية جديدة.

الفيلم من تمثيل علي اكبر ودلنيا كاموسي وارينا عيسى وايبو عفريني وتصوير ومونتاج بهنام جاك.

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