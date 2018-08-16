في كركوك.. وزارة عراقية تحظر اللغة الكوردية الرسمية في وثائقها

أمرت وزارة النفط العراقية بمنع تداول اللغة الكوردية في وثائقها الرسمية، وقالت إنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

والكوردية تعد لغة رسمية الى جانب العربية في العراق بحسب الدستور.

وفي وثيقة رسمية صدرت يوم الاثنين، أمر المفتش العام في وزارة النفط العراقية حمدان عويجل راشد شركة غاز الشمال بالتوقف عن تداول المفردات الكوردية في الوثائق الرسمية.

وجاء في نص الوثيقة الموجهة الى شركة غاز الشمال “أن اغلب المراسلات الصادرة من قبل شركتكم لمكتبنا مثبت فيها بعض المصطلحات باللغة الكوردية مخالفين بذلك احكام قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية… مما يستوجب الزام شركتكم بالقانون.

“وبخلافه سيتعرض الموظف المخالف للمساءلة الانضباطية وفقا لقانون انضباط موظفي الدولة النافذ” وفقا لنص الوثيقة التي اطلعت عليها كوردستان 24.

وقال راشد إن ذلك سيكون “سياق عمل مستقبلي”.