قصف عراقي داخل سوريا استهدف تجمعا لداعش “خطط لهجمات انتحارية”

اعلنت قيادة العمليات المشتركة استهداف مقر تجمع فيه عناصر داعش داخل الاراضي السورية.

وذكر بيان للقيادة، “تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة نفذت طائرات F16 العراقية ضربة جوية موفقة داخل الاراضي السورية جاءت بمعلومات دقيقة من قبل خلية الصقور الاستخبارية في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية”.

واضاف، ان القصف استهدف غرفة عمليات لعصابات داعش الإرهابية حيث تم تدميرها بالكامل، كما أسفرت عن قتل عدد من عناصر داعش وأخريين من ناقلي الأحزمة الناسفة.

وتابع “بحسب المعلومات الاستخبارية أن هؤلاء الإرهابيين اللذين تم قتلهم كانوا يخططون لعمليات إجرامية بالاحزمة الناسفة لاستهداف الابرياء خلال الايام القليلة المقبلة داخل العراق.”