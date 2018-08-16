قضية طريق اربيل – كركوك تصل واشنطن والخارجية تعلق على الجمارك

اربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الخارجية الامريكية إن انشاء نقطة للجمارك على الطريق السريع الذي يربط كركوك باربيل “شأن داخلي” يخص العراق.

واتفقت بغداد وكوردستان على اعادة تأهيل الطريق الذي قُطعت حركة السير فيه في تشرين الاول اكتوبر الماضي في اعقاب تداعيات استفتاء الاستقلال.

ومن المقرر انشاء جسر حديدي مؤقت ويخصص للمركبات الصغيرة على ان يتم اعادة بناء الجسر الذي تضرر بشكل كبير بفعل الاشتباكات بين القوات العراقية والكوردية عند بلدة آلتون كوبري الواقعة في شمال غرب كركوك وتعد احدى مناطق النزاع.

وعندما سُئلت عما اذا كانت اقامة نقاط للجمارك داخل “البلد الواحد” امرا اعتياديا قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت لكوردستان 24 على هامش افادتها الصحفية في واشنطن “هناك دول اخرى فعلت ذلك فيما مضى”.

وأضافت انه حتى الولايات المتحدة فعلت ذلك نفسه في السنوات الماضية.