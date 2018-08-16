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كذبة سعودية بايخة

رشيد سلمان
كلما اشتد انتقاد آل سعود كونهم مجندي و ممولي و مصدري الارهاب العالمي يطلع علينا الاعلام السعودي بقيادة جريدة (الشرج الاوسع) و العربية و الحدث و شرقية سمسار عدي ان السلطات القت القبض على ارهابي قبل التفجير.
احيانا الكذبة البايخة تصل الى حد (تفجير مبرمج) في منطقة ما و لكن بدون خسائر بشرية او مادية لانه جري (بألعاب نارية صينية).
آخر كذبة بايخة ارهابي يلبس حزام ناسف حاول تفجير نفسه في منطقة البكيرية السعودية و القت الشرطة القبض عليه (لإنقاذه من الموت) و ليس لانقاذ المواطنين.
بن الملك سلمان اعترف امام الاعلام الامريكي ان المنظمات الارهابية الوهابية مثل القاعدة و طالبان و داعش هي صناعة سعودية بطلب من الغرب بقيادة امريكا.
بن سلمان قال (بطلب) لتبرير ذمة آل سعود من الارهاب الوهابي و هذا العذر البايخ اقبح من الذنب الاجرامي.
العراك بين قطر و آل سعود كشف تمويل الطرفين للإرهاب بعد تبادل الاتهامات امام الاعلام و لم يبق مجال لإل سعود لنكران هذه الحقيقة.
الارهاب العالمي الوهابي لم يقتصر على الشرق الاوسط و انتشر في اوربا و امريكا و مع ذلك مجاهدتي النكاح تيريزا مي و ميركل و الاحمق ترامب و الاحمق الفرنسي ماكرون يحتضنون آل سعود و يدافعون عنهم.
عند هؤلاء ارواح مواطنيهم ارخص من بيع السلاح و الرشوة و هدايا المجوهرات و السيوف الذهبية التي طولها مترا و عرضها شبرا.
هؤلاء يذرفون دموع التماسيح على ضحاياهم بعد كل تفجير و يضعون الزهور كما يفعل قادة امريكا في ذكرى تفجير البرجين الذي راح ضحيته 5000 امريكي بريء بين قتيل و جريح و معاق.
الشرير اوباما وصل به الصلف و النفاق لخدمة آل سعود انه عارض التشريع الذي وافق عليه الكونكرس لمحاسبة آل سعود لان 15 ارهابي من 19 ارهابي قاموا بالتفجير هم سعوديون اغلبهم من العائلة المالكة.
ختاما: الارهاب العالمي خليجي وهابي بقيادة آل سعود و فبركة اخبار (تفجيرات ارهابية) في السعودية كذبة بايخة.
ملاحظة: الغرب المنافق بقيادة امريكا يضحي بمواطنيه الابرياء بسبب بيع السلاح و الرشوة فلا عجب عن مشاركته آل سعود بقصف الاطفال راكبي الباص بالقنابل العنقودية في اليمن.

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