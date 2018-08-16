لنعد_الى_الوطن. سورية في انتظار عودة اللاجئين

بدأت اليوم 15 اغسطس الحملة الشعبية #لنعد_الى_الوطن. ينشر الناس في انترنيت وبينهم المدونون والاشخاص البارزون في تدوينهم وصفحاتهم في شبكة الفيس بوك وتويتر الصورة مع الهاشتاج #لنعد_الى_الوطن.

وهدف الحملة الشعبية هو الدعوة من قبل المواطنين السوريين والاشخاص الذين يؤيدون اعادة السلام في اقرب الوقت في هذا البلد العربي الجميل إلى اللاجئين السوريين خارج سورية من أجل العودة الى منازلهم لبناء الحياة الجديدة في الوطن السوري.

وبحسب معلومات شبكة الميادين الاعلامية قد عادت في يونيو مئات الاشخاص إلى سورية من مخيم عرسال اللبناني.

وفقا لتصريح وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي يمكن عشرات آلاف السوريين العودة الى الوطن خلال الوقت القريب بفضل استقرار الأوضاع في جنوب سورية.

ومنذ الاسبوع الماضي فقط قد عاد اكثر من 200 اللاجئين السوريين الذين عاشوا في قرية شبعا اللبنانية من بداية الازمة السورية الى بيوتهم في قرية مزرعة بيت جن بريف دمشق.

في الواقع سورية تنتظر بعودة مواطنيها الى الوطن في المستقبل القريب وتبذل كل جهودها من اجل ذلك. يريد السوريون اعادة اعمار وطنهم معا ولندعمهم باشتراكنا في هذه الحملة الشعبية #لنعد_الى_الوطن.

مريام الحجاب