مؤسسة الجالية العراقية الامريكية تقيم مهرجانها الاول للصغار والشباب في ولاية مشيكان الامريكية

اقامت مؤسسة الجالية العراقية الامريكية مهرجانها الاول للصغار والشباب يوم الاحد 12 أب 2018 في حدائق سفك سينتر بار في مدينة ماديسون هايتس في ولاية مشيكان الامريكية، وذلك بمناسبة انطلاق نشاطات المؤسسة.

وشارك في التحضير وإدارة المهرجان مجموعة كبيرة من شابات وشباب جاليتنا العراقية الامريكية. واحتوى المهرجان على معرض للكتب والعاب واصباغ وحنة تاتو، وقدمت الهدايا للصغار، وشارك الجميع في وجبة غذاء ومرطبات.

واستمتع الحضور بموسيقى وعزف الفنان باسل حداد.

وادار المهرجان الشاب ثابت رمو مشجعا الشباب للتركيز على مستقبلهم وتحقيق امالهم.

وكانت المتحدثة الأساسية في المهرجان الدكتورة الشابة الرسامة المسرحية يسر القزويني، والتي تحدثت عن تجاربها المسرحية والفنية مع بعض اللقطات من اعمالها. وحثت الدكتورة يسر الشباب على متابعة تحصيلهم العلمي ومتابعة احلامهم وتطلعاتهم المهنية والفنية. والدكتورة يسر القزويني تحمل شهادة الدكتوراه في هندسة الاتصالات وتعمل في شركة جنيرال موتر.

جرى تغطية المهرجان ن قبل الزميل الإعلامي جعفر الموسوي من الفضائية العراقية، والزميل الإعلامي هيثم الدفاعي من فضائية سكاي مشيكان.

ودعم مهرجان الشباب كل من الدكتورة نجوى شاجا والدكتور الماجي وراي ترانسبورت وكالاكسي فريت ورانا النجار وديفيد رامو وساهر هناني وجمال ملاخا ومخازن ولسن وتوم تامو ومطعم عشتار ومكتبة ستيرلنك هايتس واخرون.

ومؤسسة الجالية العراقية الامريكية مؤسسة غير ربحية تعمل لتطوير احتياجات بنات وأبناء الجالية العراقية الامريكية والمجتمعات التي يعيشون ويعملون فيها من خلال دعم وسند الثقافة والتعليم والعلاقات العامة.

وتعمل المؤسسة على جعل العالم من حولنا مكانا أفضل وأكثر سعادة.

وتعمل على تعزيز الممارسات الديمقراطية والحريات المدنية وحقوق الإنسان في العراق، وتوفير الحماية للنساء والأطفال، وتطوير التعليم لجميع الناس.

ونحن نعمل على دعم تطلعات الصغار والشباب من خلال الاهتمام بالتعليم والتعلم والثقافة والفن.

مؤسسة الجالية العراقية الامريكية

منتصف أب 2018

https://iraqiamericanfoundation.com/