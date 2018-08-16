محاولات بائسة مفضوحة الاهداف

تتداول بعض صفحات التواصل الاجتماعي رسالة ملفقة تحمل اسم الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، موجهة الى سماحة السيد مقتدى الصدر يشير فيها كاتبوها كذبا الى انسحاب الحزب الشيوعي من تحالف سائرون .

من الواضح ان هذه الرسالة المزورة من الفها الى يائها تهدف الى تشويش الرأي العام وتمثل محاولة بائسة للنيل من تحالف سائرون بعد ان أثبت قوة تماسكه وصلابة ووحدة مواقف أطرافه القائمة على التزامهم بالمشروع الوطني الاصلاحي النابذ للمحاصصة والداعي الى المحاربة الحازمة للفساد والضالعين فيه والى اقامة دولة المواطنة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتأمين الخدمات والعيش الكريم للفقراء والمسحوقين والكادحين وذوي الدخل المحدود.

وهذه المحاولات المفضوحة الاهداف تدلل من جديد على ان تحالف سائرون ومشروعه الاصلاحي يقض مضاجع الفاسدين والفاشلين والمتشبثين بنهج المحاصصة المقيتة .

ان الحزب الشيوعي العراقي ينفي نفيا قاطعا صدور مثل هذه الرسالة البائسة، مما اقتضى التنويه .

الاعلام المركزي

للحزب الشيوعي العراقي

15 أب 2018