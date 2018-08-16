مسؤول إيراني: قبول العراق بالعقوبات الامريكية امر غير قابل للتحقيق

رأى رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني حشمت الله فلاحت بيشه يوم الأربعاء تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشأن التزام بغداد بالعقوبات الأميركية على طهران ترتبط بمعادلات داخلية عراقية وبمسألة تشكيل الحكومة المرتقبة مستبعداً أن العراق يقبل مسألة العقوبات على إيران عملياً ونظرياً.

وقال فلاحت بيشه في مقابلة أجرته معه صحيفة “العربي الجديد” بعددها الصادر اليوم الأربعاء، ان “العبادي أصدر أكثر من تصريح وحاول تعديل موقفه الذي لاقى انتقادات إيرانية وحتى عراقية”، مردفا بالقول “باعتقادي موقفه ذاك يرتبط بمعادلات داخلية عراقية وبمسألة تشكيل الحكومة المرتقبة”.

وأضاف انه “لا أظن أن العراق سيقبل مسألة العقوبات على إيران عملياً ونظرياً، فهذا غير قابل للتحقق”.

أما في ما يتعلق بزيارة العبادي لإيران قال المسؤول “قد وصلتنا المعلومات ذاتها التي تتداولها وسائل الإعلام، سمعنا أولاً أنه آت ووصلنا بعدها أن الزيارة قد ألغيت”.