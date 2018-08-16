مسؤول بمنظمة يهودية بعد زيارة الموصل يطالب بإعادة الجنسية لليهود العراقيين

طالب اودين شكر نائب رئيس المؤتمر اليهودي في اوربا يوم الأربعاء بإعادة الجنسية العراقية لليهود العراقيين الذين تم ترحيلهم.

وسلط شكر وهو يهودي عراقي الأصل في كملة له خلال المؤتمر الدولي لإبادة الكورد الايزيديين المنعقد حاليا في أربيل عاصمة إقليم كوردستان الضوء على عملية الترحيل التي تعرض لها أبناء ديانته في بغداد والبصرة وباقي المحافظات التي كانوا يتواجدون فيها.

وقال ان 40 بالمئة من سكنة العاصمة بغداد في العقد الثاني من القرن المنصرم كانوا من اليهود، ولكن في الاربعينيات تم سحب الجنسية منهم وترحيلهم من بغداد وباقي المناطق والمدن التي كانوا يقطنونها بالعراق.

وقال شكر أيضا انه “من الضروري القضاء على تنظيم داعش من جذوره، ويجب محو أفكاره المتطرفة”، مردفا بالقول ان “حضارة العراق قد ضاعت ونتمنى ان يتم بناء عراق جديد”.

وأضاف “ادعو الاخوة الايزيديين الى الحفاظ على الاحصائيات بشأن الإبادة التي تعرضوا لها لانه وعلى سبيل المثال فان جريمة الهولوكوست ورغم تسجيلها دوليا فهناك اليوم من يشكك بها”.

وأشار شكر الى انه “اليوم في العراق وبعد 2003، ورغم وجود دستور يحكمه فانه لا يستطيع أي يهودي عراقي ان يستعيد جنسيته المصادرة منه، ويجب ان نقدم هذا الامر للقضاء”، داعيا الى ضرورة إعادة الجنسية لليهود العراقيين ممن يرغب بها.

ومضى بالقول انه “بسبب المشاكل والأوضاع الأمنية التمس العديد مني بألّا اذهب الى مدينة الموصل ولكنني ذهبت الى هناك وزرت مسجدا للمسلمين وكنيسة، ومرقد النبي يونس وهو رمز للديانة اليهودية”.

وتابع بالقول ان تنظيم داعش استهدف هذه المناطق للقضاء على التعايش مع الأديان”، قائلا “قد صليت في مدينة الموصل من اجل ان يحل السلام في جميع انحاء العراق”.