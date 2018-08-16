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مصرع واصابة خمسة افراد من أسرة واحدة بحادث قرب أربيل

أفادت شرطة قضاء سوران شمالي محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الخميس ان امرأة لقيت مصرعها فيما أصيب أربعة اخرين جميعهم من اسرة واحدة بحادث سير على الطريق الرئيس رواندز – جنديان.

وقال المتحدث باسم الشرطة الرائد سعدون هاوديني في بيان اليوم، الحادث ناجم عن تصادم سيارتين، مردفا بالقول ان احد السيارتين تستقلها اسرة من سكنة مدينة أربيل اذ اسفر الحادث عن مصرع امرأة هي والدة السائق واصابته هو ايضا، و زوجته، وابنته، وابن شقيقته بجروح.

وتابع بالقول ان سائق السيارة الأخرى وهو من سكنة قضاء “سوران” قد أصيب بجروح هو الاخر.

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