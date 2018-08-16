معصوم يهنئ بتأسيس الحزب الديمقراطي وميلاد “القائد المناضل”

بعث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم رسالة تهنئة إلى مسعود بارزاني بمناسبة الذكرى الـ 72 لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وجاء في التهنئة، “إن تزامن هذه الذكرى مع مناسبة عيد ميلادكم، تجعلني اغتنم هذه الفرصة لتهنئتكم أيضا كمناضل وقائد لعب دورا مشهودا في انتصار النضال المشرق لشعبنا على الصعيدين العراقي والكردستاني وفي مختلف المراحل”.

واضاف “لقد نهض الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمهمات الوطنية الكبرى في جميع الظروف، كما اضطلع بدور مهم في اجتياز الأزمات والعقبات وحل المشاكل على الساحتين الكردستانية والعراقية. وهو يستطيع في هذه المرحلة الحساسة أيضا إن يؤدي دورا كبيرا لضمان استكمال الخطوات الكبرى الأخرى بالتعاون والتنسيق مع القوى الوطنية بدءاً بتوحيد الصف الوطني ودعم المصالحة الشاملة وإحلال الوئام على أسس ومبادئ التفاهمات والاتفاقات من أجل بناء دولة المؤسسات والمواطنة، وبما يضمن تمتع جميع أبناء شعبنا في كل ارجاء الوطن بحقوقهم الكاملة وبالخدمات الأساسية دون تميز”.