مفوضية تؤشر شحاً بأدوية وأغذية النازحين في كوردستان وتتهم بغداد بقطعها

أكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الأربعاء، ان مخيمات النازحين في اقليم كوردستان تعاني شحاً في المواد الغذائية والادوية.

وقال عضو مجلس المفوضين في المفوضية هيمن باجلان في بيان له ان مخيمات النازحين تعاني من شح المواد الغذائية والأدوية منذ حوالي سنة، ما يزيد من معاناتهم، الى جانب تردي أوضاعهم المعيشية وانعدام كافة مقومات الحياة لديهم.

ولفت إلى أن فرق الرصد الخاصة بالمفوضية رصدت ذلك خلال زياراتها الميدانية للمخيمات، مبيناً أن وزارة الصحة في الحكومة الاتحادية قطعت الادوية عن نازحي اقليم كوردستان.

ودعا باجلان الوزارة الى الإسراع بإرسال حصة الادوية الى مخيمات النازحين في الاقليم، مطالبا في الوقت نفسه الحكومة الاتحادية بتحسين الاوضاع في مخيمات النازحين التي تعاني الأهمال والنقص الحاد في المواد الطبية والأدوية وغياب الرعاية الصحية اللازمة ونقص الخدمات والغذاء.