( من هنا وهناك ) قرار العبادي يخالف القران والسنة ويخالف راي المرجعية

( هل جزاء الاحسان الا الاحسان ) قال ص ( من لا يشكر الناس لا يشكر الله ) ( المسلمون تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم اقصاهم , وهم يد على من سواهم ) ( مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ) قال امام المتقين ع ( اتق شر من احسنت اليه ) ( الوفاء لاهل الغدر غدر عند الله , والغدر باهل الغدر وفاء عند الله )

1 _ لي تجربة مريرة مع الدعاة في الخارج منذ 40 سنة وعرفت انهم لا علاقة لهم بالمرجعية وكانوا يهاجمون المرجع السيد ابا القاسم الخوئي ويتهمونه بانه سبب قتل الشهيد الصدر وتبين جليا ان الشهيد الصدر منهم براء وسيلعنهم يوم القيامة فقد شوهوا وسودوا صورة التشيع , الشهيد قال ( لو كان اصبعي بعثيا لقطعته ) وهم جلبوا قتلتة وقتلة شعبنا العراقي , وكانوا يهاجمون الجمهورية الاسلامية وقيادتها دائما وبعد توقف الحرب شنوا حملة قذرة علي المرشد الاعلى لقبوله وقف الحرب مع صدام وكان كثير منهم يجددون جوازاتهم بالسفارات ويترددون على العراق ويبعثون عوائلهم لزيارته ويشترون البيوت هنالك ولو كانوا معارضين حقا لصفاهم صدام وعوائلهم

2 _ سيبقى قرار الذليل العبادي وصمة عار ابدية في جبين الحكومة الدعوجية

3 _ قرار العبادي يخالف القران ( انما المؤمنون اخوة ) ويخالف السنة قال ص ( يبقى الله في عون العبد مادام العبد في عون اخيه ) ( من افرح مؤمنا فقد افرحني ومن افرحني فقد افرح الله ) ( من خاف الله اخاف الله منه كل شيئ ومن خاف الناس اخافه الله من كل شيئ ) ويخالف سيرة امام المتقين ع ( كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا ) ولا يشك احد بان المرجعية العليا لن ترضى بقرار جائر يرضي العبادي به اسياده ويرضي الوهابيين والبعثيين ايتام صدام اعداء العراقيين ويخالف الدستور ويخالف راي اغلبية العراقيين الذين جاء المختار والعبادي باصواتهم وسرقوا ثروة البلاد وافقروا العراقيين الذي جاء المختار والعبادي باصواتهم وسرقوا ثروة البلاد وافقروا الشعب واستشهد وجرح في عهدهم 1,5 مليون + نصف مليون ماتوا بصورة غير مباشرة من التفجيرات ودمروا الزراعة والصناعة والاقتصاد سيتضرر العراقيون من هذا القرار الجائر اهكذا تجازي من وقف بجنبنا في الشدة ودعمنا ضد داعش ؟ الاتحاد الاوربي حليف ترامب رفضه وهو من نقض الاتفاق لان الاتفاق النووي مصادق عليه من الامم المتحدة ومجلس الامن وامريكا واوربا وهذا مخالف للدين والاعراف والقواعد والقوانين الدولية , بالله عليك ما شعورك لو عكست الصورة لو فعلت ايران فعلتك ؟ لكن انتم ميكافيليون هاجمتم من حضر مؤتمر لندن واتهمتموهم باقذر التهم ثم زرتم واشنطن بعد مؤتمر لندن ولم تخجلوا احلت بعض الوزراء للنزاهة يجب تطهير القضاء والنزاهة من المجتثين قبل اي محاربة للفساد , كنت رئيس للجنة المالية بالبرلمان السابق هل يعقل انك لا تعرف اين ذهبت ميزانية عام 2014 قدرها 147 مليار دولار باعترافك انت قلت وجدت فيها 3 مليار دولار عندما استلمت السلطة , كبلتم العراق بديون وبددتم اكثر من الف مليار دولار وجعلتم العراق خرابا فلعن الله السراق والفاسدين والعملاء , اخيرا لو سالت اي عراقي فهل يرضى بذلك ؟ سيؤثر ذلك على وارد السياحة الدينية ( 3 ملايين يزورون سنويا ) وستقطع ارزاق الناس سيفرح الوهابيون وايتام صدام ومرتزقته والعنصريون والنواصب اعداء الدين ( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم سواء )

اذا انت اكرمت الكريم ملكته وان انت اكرمت اللئيم تمردا

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندا

4 _ اتعظ بمن سبقك , بهلوي خدمهم 37 سنة وهرب لامريكا فطردته الى مصر ولما حضرته الوفاة قال لزمليه العميل الذليل السادات انصحك نصيحة ( لا تثق بالامريكان ) وخدمهم صدام 35 سنة واعدم المراجع العظام والمفكرين وعلماء الدين ليرضيهم وقتل 2 مليون عراقي واستعمل الكيمياوي ضد شعبه وحارب جارتنا ثمانية اعوام ودعموه بكل شيئ وكانت نهايته على ايدي من خدمهم الا تتعظ ( وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو , وان يمسسك بخير فهو على كل شيئ قدير وهو القاهر فوق عباده ) جاء بحديث قدسي ( اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد معينا غيري واشتد غضبي على من وجد مظلوما واستطاع ان ينصره فلم ينصره )

علي محسن التميمي