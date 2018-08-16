هل قبلت امريكا بهادي العامري رئيسا للوزراء

بقلم : وهاب رزاق الهنداوي

للمعلومه فقط وحسب عملي الصحفي اطلعت على معلومه مهمه وهي ان هادي العامري وقبل الانتخابات العراقيه في 2018 وتقريبا قبل سنه او اكثر بعث بممثله وهو أحمد الاسدي الى امريكا وواشنطن بالتحديد لطرح تولي هادي العامري لرئاسه الوزراء وحينها قام الاسدي بمقابله بعض الشخصيات في الكونكرس الامريكي وبعض المقربين من الجمهوريين وهذا كان بالتنسيق من الشخص (س) وفعلا التقى السيد الاسدي بهذه الشخصيات لتوضيح رؤيتهم في تحالف فتح لتولي هادي العامري لمنصب رئاسة الوزاء وضناً منه ان هذه اللقاءات قد تفعل فعلها ولكن وقد واجه السيد الاسدي الاسئله الكثيره ومنها تبعيه بدر والفتح برمته لما يسمى بالدعم الايراني وكان الاسدي حينها يتخبظ بالسكوت حينا والتبرير حينا اخر وتبين بان الاسدي في النهايه عاد للعراق برؤى واضحه بان الاداره الامريكيه لايمكنها القبول بهادي العامري رئيسا للوزراء. وكان هذا كله ايها الساده قبل الانتخابات بسنه او اكثر, ولكن والسؤال المطروح الان هل كان بيان تحالف فتح باقاله كريم النوري اعتباطا. ومره اخرى اسال هل ان النوري بتصريحه الناري بان العامري بعيدا عن تولي رئاسه الوزراء كان تصريحا فقط للتسويق الاعلامي ام كان النوري على يقين بان الاداره الامريكيه قد ابدأت برأيها بصراحه, قطعا كريم النوري كان على علم بما جرى في واشنطن مع احمد الاسدي وكيف رد طلبهم وللاسباب الواضحه ومنها تبعيه العامري لايران هنا واخلص القول ان امريكا وايران لايمكنهما تحديد شخصية رئيس الوزراء دون ان يكون هناك كتلا واحزاب تقبل بهذا التأثير والانصياع لهفا فان العامري عراقي وغيره عراقي ولكن الاراده الدوليه لها تأثير كبير والدليل على ما ذكرنا ذهاب احمد الاسدي لواشنطن لاستجداء القبول بالعامري رئيسا للوزراء