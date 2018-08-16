وزارة التعليم العالي تكشف عن 200 الف مقعد دراسي

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الرزاق العيسى عن تخصيص قرابة 200 الف مقعد دراسي لقبول طلبة المرحلة الاولى في الكليات والمعاهد الحكومية والاهلية، مؤكدا ان العام الدراسي 2018 ـ 2019 شهد اضافة قرابة الفي مقعد دراسي في الدراسات العليا بمختلف التخصصات العلمية والانسانية مقارنة بالعام الماضي.

وقال العيسى، خلال لقاء مه صحيفة “الصباح” شبه الرسمية ان وزارته اعدت خطة لاستيعاب كافة مخرجات وزارة التربية بمختلف التخصصات التطبيقي والاحيائي والفرع الادبي علاوة على التخصصات المهنية “التجارة والصناعة “ لقبولهم في الكليات والمعاهد ضمن المرحلة الاولى للعام الدراسي 2018 ـ 2019 بمختلف التخصصات العلمية والانسانية وللدراستين الصباحية والمسائية في الكليات الحكومية والاهلية حسب الطاقة الاستيعابية لكل قسم. واضاف ان العام الدراسي الماضي 2017 ـ 2018 تم فيه قبول 185 الف طالب وطالبة.

واشار الى ان العام الدراسي 2018 ـ 2019 خصصت الوزارة فيه قرابة 200 الف مقعد دراسي لاستقبال كافة مخرجات وزارة التربية.