1097 امرأة تتلقى الدعم النفسي والاجتماعي في محافظة الانبار

منظمة بنت الرافدين / الانبار

ضمن أهدافها الرامية الى تقديم الخدمات للنساء في كل مكان، أفتتحت منظمة بنت الرافدين مركزا للدعم النفسي الاجتماعي والقانوني للنساء في مدينة الرمادي من محافظة الانبار بتاريخ 22 / 3 / 2018، ليصبح المركز السابع التابع للمنظمة في تقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والقانوني في أربع محافظات.

وذكرت السيدة مروة علي نافع مديرة المركز قائلة: (خلال الثلاثة أشهر الماضية قدمنا الدعم النفسي الاجتماعي الى (1097) إمراة و (400) فتاة، من خلال استقبال النساء في مقر المركز ومن خلال الفريق الميداني، كما أقمنا خمس عشرة ورشة توعية حول العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي استهدفت (145) امراة وفتاة و(42) رجل، تناولت مواضيع الورش العنف الجنسي والعنف الجسدي وزواج القاصرات والحرمان من التعليم، كما نفذنا أربع ورش لتعليم الخياطة إضافة الى أنشطة ترفيهية استهدفت (242) امرأة وفتاة).

كما أوضح المحامي سنان علي، أن هناك العديد من النساء هن بحاجة الى هكذا نوع من الدعم النفسي الاجتماعي والذي يرافقه الدعم القانوني والذي يعتبر خدمة ممتازة للنساء اللواتي لا يتمكن من الوصول الى حقوقهن القانونية بسبب العوز والفقر، وفي بعض الأحيان بسبب الجهل بالحقوق وكيفية الوصول اليها، مؤكدا ان المركز قدم الدعم القانوني المجاني الى (240) أمرأة خلال فترة عمله الماضية وساهم في تحسين حياة النساء من خلال تقديم هذه الخدمة.

والجدير بالذكر ان منظمة بنت الرافدين تعمل منذ عام 2005 على قضايا المرأة والطفل ونفذت العديد من البرامج والأنشطة في هذين المجالين، ولها الآن (7) مراكز مجتمعية لدعم النساء في محافظات كربلاء وبابل وصلاح الدين والانبار.