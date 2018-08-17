يوجد داخل جسم المرأة مواد كيميائية تسمى البروستاجلاندين، الغشاء المبطن للرحم يوجد به عدد من هذه المواد، حيث تعمل هذه المواد على تحفيز عضلات الرحم إلى الإنقباض ، حيث الفتيات اللواتي لديهن عدد أكثر من غيرهن من هذه المواد تكون شدة الألم اكثر مقارنة بالفتيات اللواتي لديهن نسبة اقل منه، وتعتبر هذه المواد السبب الرئيسي وراء القيئ والاسهال والصداع الذين قد يرافقن الدورة الشهرية عند الفتاة .

ما هي أسباب زيادة ألم الدورة الشهرية عند الفتاة؟

1- في حال أن بدأت لديها الدورة الشهرية على عمر صغير أي أقل من 11 سنة.

2- إذا كان هناك نزيف شديد مع الدورة

3- إذا كانت الفتاة تعاني من زيادة في الوزن أو السمنة التدخين أو الارجيلة يزيد الألم

4- تناول المشروبات الكحولية ير متزوجة أو لم يس له وأن مت، حيث ان الحمل يخفف من ألم الدورة .

متى تراجعين الطبيب؟-إذا استمر الألم المرافق للدورة اكثر من المعتاد.

– إذا ازادت شدة آلام فجأة.

– إذا كان مرافق لنزيف شديد ويعادل أكثر من فوطة في الساعة الواحدة.

– إذا كان الألم مرافق لدرجة حرارة عالية

ما هي طرق للخفيف من ألم الدورة الشهرية؟

– وضع فوطة ساخنة على منطقة الحوض

– عمل مساج لمنطقة أسفل الظهر

– ممارسة الرياضة بالذات قبل بدء موعد الدورة

– تناول الخضار