إذا كان الأمر صحيحا فهو إنجاز سياسي ممتاز للعبادي

بقلم مهدي قاسم

إذا كان صحيحا ما صرح به وزير الموارد المائية العراقي بأن الحكومة التركية قررت وقف العمل بسد اليسو حتى سنة 2019 ، فضلا عن الوصول إلى اتفاقية يتم بموجبها بناء سدين احدهما في الطرف التركي و الآخر في الطرف العراقي بهدف رفد بعض الأنهر الرئيسية في العراق بالمياه المطلوبة لضمان عيش الإنسان و الحيوان في بعض محافظات جنوب العراق و غيرها ، و ذلك على أثر زيارة قام بها رئيس الحكومة حيدر العبادي إلى تركيا في الأيام القريبة الماضية ، و من ثم لقائه مع الرئيس التركي أردوغان ، نقول إذا كان كل هذا صحيحا عن حق حقيقة ، و يُلتزم به حرفيا ـــ فيما بعد ــ تطبيقا و تنفيذا خاصة من قبل الطرف التركي ، فأن هذه الزيارة للعبادي تُعد إنجازا سياسيا جيدا و ممتازا وذات نفع رائع مردوده سيكون خيرا للمصلحة العراقية ، سيما في هذا الوقت العصيب من الأزمة المائية الحادة و المتفاقمة التي تعصف بالعراق ، بكل بضراوة و شدة ، لتحيل مناطق واسعة وشاسعة إلى مساحات ومسطحات قفار ويباس و تشققات و تصدعات سوداء تدمي القلوب ، سيما تلك الموجات الزاحفة كخيول التتار، من تصحر تهلك الأخضر قبل اليابس ، ومعها سوية تموت الأعشاب و الأشجارو الحيوانات و الأسماك و الطيور في تلك المناطق المنكوبة بسبب شحة المياه الحادة ، مما يدفع آلافا من عائلات فلاحية وتلك التي تعيش على صيد الأسماك و الطيور إلى النزوح و الهجرة إلى داخل المدن بحثا عن لقمة خبز ..

و بما أن العبرة في الأعمال الملموسة والمثمرة و ليس في الوعود أو الأقوال ، فنحن ننتظر خطوات البدء في تحقيق ذلك في الشهور القادمة لنقول أن الموقف التركي هذا سيبقى اشرف بكثير من الموقف الإيراني الذي قطع مسارعشرات أنهر عن الأراضي العراقية ، فضلا عن تخريب شط العرب بالملوحة والفضلات الكيمياوية و الأدران الملوثة والمسمومة ..

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( اولى نتائج زيارة العبادي.. تركيا تعلن موعد ايقاف العمل بسد اليسو على دجلة

قال وزير الزراعة العراقي، فلاح حسن الزيدان، إن تركيا وعدت بإيقاف العمل في سد إليسو على نهر دجلة إلى العام المقبل 2019، مؤكدا أن “إطلاقات نهر دجلة سوف تزداد خلال الأشهر المقبلة”.

وأضاف أن “تركيا ستزود العراق بـ 400 ميغاواط كمرحلة أولى من خلال الاتفاق على الربط الكهربائي بين العراق وتركيا”.

وكشف الوزير العراقي عن أن “هناك عرضا تركيا للدخول بشراكة في إقامة سدين على دجلة في تركيا والآخر في العراق يقام على الزاب الأعلى لتقسيم موارد المياه والطاقة”.