ائتلاف الوطنية يدعو لتوحيد الجهود خلف مشروع وطني جامع ويعلن رفضه الانخراط ضمن اي تحالف طائفي او مذهبي

عقدت قيادات ائتلاف الوطنية، مساء الخميس، اجتماعها الدوري لمناقشة اخر تطورات ومستجدات الوضع السياسي والمشاورات الجارية لتشكيل الكتلة الاكبر

وشهد الاجتماع نقاشاً مستفيضا وتبادلاً لوجهات النظر حول الملفات المطروحة، اذ جرى التأكيد على وحدة وتماسك الائتلاف ورفض الانخراط في اي تفاهمات او تحالفات تقوم على اسس طائفية او مذهبية

المجتمعون أكدوا ان الوطنية هي اول من طرح الفضاء الوطني وامتداده كالشخصيات الوطنية التي لم تشارك في الانتخابات والتي لعبت دورا في بناء العملية السياسية، وكذلك الشخصيات التي لم يقدر لها الفوز في الانتخابات، بالاضافة الى الجماهير العريضة التي تخرج في المظاهرات، وجسدته واقعاً عبر تركيبتها اولاً ومن ثم توجهاتها وسياسيتها، لا عبر شعارات تخفي وراءها نوايا واجندات مشبوهة

وخرج الاجتماع بجملة من التوصيات ابرزها التأكيد اولاً على البرنامج الحكومي وخطط الاصلاح قبل التطرق الى الاسماء المؤهلة لتولي المناصب الحكومية، ودعوة القوى السياسية والقوائم الفائزة لنبذ التخندقات الحزبية والطائفية والعمل على توحيد الجهود خلف مشروع وطني جامع يُرسخ مبدأ الشراكة والتوافق الوطني ويضع حلولاً حقيقية للمشاكل والازمات التي تعصف بالعراق