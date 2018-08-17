الداخلية العراقية تصدر توضيحاً بشأن ايقاف العمل بالبطاقة الموحدة وتعلن احصائية

نفت وزارة الداخلية العراقية يوم الخميس ما يتم تداوله بشأن إيقاف العمل في البطاقة الوطنية الموحدة، معلنا عن توزيعها البطاقة على أكثر من 7 ملايين مواطن عراقي.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد، انه “أثيرت تساؤلات، وانتشرت بعض الشائعات عن إيقاف العمل في توزيع البطاقة الوطنية الموحدة بعدد من الدوائر”.

وأوضح ان عدد العراقيين الذين تسلموا البطاقة منذ اليوم الأول لانطلاق المشروع والى الان بلغ 7 ملايين، و 157 الفا،و 364 مواطنا، مؤكدا ان العمل مستمر في هذا المجال ولا يوجد توقف.

وأضاف اللواء معن ان عدد الدوائر التي توزع البطاقة الوطنية تبلغ 208 دوائر في عموم محافظات العراق، مبينا ان الوزارة عازمة على انهاء العمل الورقي.

وتابع بالقول ان عدد الدوائر التي لم تباشر بتوزيع البطاقة الوطنية هي اربع دوائر واحدة منها في واسط، وثلاث في العاصمة بغداد.