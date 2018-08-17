السليمانية تكشف عن انتشار لأربعة أجهزة أمنية لتأمين العيد

عقد مجلس محافظة السليمانية، اليوم الخميس، اجتماعاً لوضع خطة امنية وخدمية لعيد الاضحى.

وقال قائممقام السليمانية ئاوات محمد خلال مؤتمر صحفي عقد بعد الاجتماع، انه تم وضع خطة كاملة لايام عيد الاضحى وما يسبقها، مبينا ان المديريات الامنية والخدمية حضرت الاجتماع للمشاركة في وضع خطة متكاملة ومنع حدوث اي خروقات تذكر.

وأضاف محمد ان “قوات من الشرطة والاسايش والدفاع المدني والمرور ستنتشر في جميع مداخل ومخارج المحافظة بالاضافة الى انتشارهم في داخل المدينة”، لافتا الى ان مديرية السياحة في السليمانية اتمت جميع تحضيراتها لاستقبال السياح من خارج الاقليم.