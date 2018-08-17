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الشاعرة السورية فادية عريج تفوز بالمرتبة الأولى في الشعر

كتب: شاكر فريد حسن

فازت الشاعرة السورية المتالقة، صاحبة العطاء الغزير، الأستاذة فادية عريج، بالمرتبة الاولى في الشعر، في احدث استفتاء أجرته هيئة الصداقة العالمية عن جدارة واستحقاق.

ويذكر ان فادية عريج هي شاعرة من السويداء، وابنة جبل الريان، تعمل أمينة مكتبة في مدرسة ثانوية، وهي مدرسة ومهندسة وصيدلانية، وعضو في المركز العراقي للأدباء والفنانين الشباب، وفي الكثير من المنتديات الالكترونية على مساحة الوطن العربي. لها ديوانان مطبوعان، هما ” قلبي يحدثني ” و ” عارية الحواس ” ، ولها أيضًا ديوانًا الكترونيًا بعنوان ” يشبهك هذا المطر “.

وتحظى كتاباتها باهتمام النقاد والدارسين في سورية وخارجها.

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