الصالحي مدافعاً عن تركيا: سنقف معها دائماً

عد رئيس الجبهة التركمانية في العراق أرشد الصالحي الهجوم على تركيا “استهدافاً” للجبهة ولجميع التركمان الذين يعيشون في المنطقة.

وأوضح الصالحي أنّ الجبهة ستقف دائما إلى جانب تركيا التي باتت في هذه الآونة هدفاً لبعض الجهات.

وأضاف الصالحي أن الجبهة ترفض استهداف تركيا من قِبل بعض الجهات، وتدعم الدولة التركية واقتصادها.

وأشار إلى أنّ “الهجمات التي تتعرض لها تركيا، ليست محقة، وأن الجبهة تدرك جيداً الألاعيب التي تجري في المنطقة”.

وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة تراجعا في سعر صرف الليرة، وارتفاع نسب التضخم في البلاد، بسبب فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية عليها.