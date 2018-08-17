العراق يشتري حنطة ورز من ثلاث دول

اعلنت خلية الاعلام الحكومي، اليوم الخميس، قيام وزارة التجارة بابرام عدد من عقود التجهيز مع شركات عالمية لتأمين 360 الف طن من الحنطة والرز لاغراض البطاقة التموينية.

واوضحت الخلية في بيان لها ان “العقود الجديدة اشتملت على شراء 300 الف طن من الحنطة، منها 200 الف طن من مناشئ أمريكية، و100 الف اخرى من مناشيء كندية، فضلا عن شراء 60 الف طن من الرز، ومن مناشئ اوروغويانية وامريكية، لتحقيق النسب المريحة من الخزين الخاص بمفردات البطاقة التموينية”.

واشارت الى ان “ابرام هذه العقود جاء بعد استجلاب العديد من العروض المقدمة من قبل كبريات الشركات العالمية المتخصصة، ومناقشتها ومن ثم المصادقة على العقود المستوفية للشروط، وفقا للضوابط والتعليمات والصلاحيات الممنوحة للوزارة”.