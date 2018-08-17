العراق ينفذ احكام اعدام بحق وجبة جديدة من المدانين والمؤبد لعاملين مع داعش

اعلنت وزارة العدل يوم الخميس عن تنفيذ احكام اعدام بحق وجبة جديدة من المدانين بجرام “انتهاك حرمة الدم العراقي”.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، انه “قد تم تنفيذ احكام الاعدام خلال هذا الاسبوع بحق ستة مجرمين ثبتت ادانتهم بانتهاك حرمة الدم العراقي”.

وأضاف البيان انه تم تنفيذ الاعدام “بعد اكتساب احكامهم الدرجة القطعية و ورود المراسيم الجمهورية الخاصة باحكامهم بعد توقيعها من رئيس الجمهورية، وموافقة الادعاء العام على اكتمال الاجراءات الاصولية لتنفيذ هذه الاحكام وحسب القانون”.

في غضون ذلك اصدرت محكمة جنايات الكرخ حكمين بالسجن المؤبد إرهابيين اثنين ينتميان لتنظيم داعش الإرهابي وعملوا لصالحه بمهن مختلفة.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار إن “الهيئة الاولى في محكمة جنايات الكرخ نظرت قضايا متهمين أدينوا بالانتماء لتنظيم داعش الارهابي وقضت بالسجن المؤبد بحقهم بعد ثبوت تعاونهم مع التنظيم”.

وأضاف بيرقدار أن “أحد المدانين تولى عمليات نصب أبراج الانترنت للتنظيم لغرض بث عملياتهم الاجرامية والآخر كان يعمل في ما يسمى (ديوان الصحة) لمعالجة جرحى التنظيمات الإرهابية”، لافتا إلى أن “الأحكام تأتي وفقا للمادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب”.