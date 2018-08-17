القضاة المنتدبون يرسلون النتائج النهائية للانتخابات للمحكمة الاتحادية للمصادقة عليها

اعلن المتحدث باسم المفوضية العليا للانتخابات القاضي ليث جبر حمزة يوم الخميس عن ارسال نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر أيار الماضي الى المحكمة الاتحادية للغرض المصادقة عليها.

واعلن القاضي حمزة في بيان عن انتهاء النظر بالطعون كافة من قبل الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية بعد اكمال المراحل المتعلقة بذلك.

وأضاف انه تم ارسال النتائج النهائية للانتخابات الى المحكمة الاتحادية العليا لغرض المصادقة عليها وبذلك اكمل مجلس القضاء الاعلى والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات المهمة التي تم تكليفهما بها.