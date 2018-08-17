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القنصلية الإيرانية في إقليم كوردستان تصدر توضيحاً بشأن منح “الفيزا”

اعلنت القنصلية الإيرانية العامة في إقليم كوردستان يوم الجمعة ان أي تغيير لم يطرأ على آلية منح تأشيرة الدخول “الفيزا”، كاشفة عن إحصائية بانها منحت في يوم واحد 4000 تأشيرة.

وقال القنصل الإيراني العام في كوردستان مرتضى عبادي في بيان له اليوم، انه خلال المدة الماضية انتشرت شائعات بشأن إيقاف منح تأشيرة الدخول او حدوث تغييرات عليها، مبينا ان ذلك عار عن الصحة، والجمهورية الإسلامية واجهة مهمة للسائحين في العراق وإقليم كوردستان.

وأضاف ان القنصلية قدمت في المدة الماضية تسهيلات اكثر الى الراغبين بالحصول على تأشيرة الدخول من المواطنين الكورد وخلال ساعات من الزمن يستطيعون الحصول على “الفيزا”.

واردف القنصل انه في يوم 14 من الشهر الجاري منحت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إقليم كوردستان اكثر من 4000 تأشيرة دخول للمواطنين، و2510 تأشيرة منها في أربيل فقط.

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