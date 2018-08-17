الكشف عن أفلام الرسوم المتحركة المشاركة في مهرجان أفلام الأطفال الدولي باصفهان

كشفت إدارة الهيئة الإعلامية لمهرجان الفيلم الدولي الحادي والثلاثين

لأفلام الأطفال واليافعين في إيران، عن أفلام الرسوم المتحركة

(الأنيميشن) المشاركة في فعاليات دورة المهرجان القادمة المزمع عقدها في

اصفهان.

يشارك في فعاليات الدورة الـ31 من المهرجان ما يقارب 8 أفلام للرسوم

المتحركة من إنتاج 8 دول تتنافس بين بعضها البعض ضمن فعاليات مهرجان

الفيلم الدولي الحادي والثلاثين لأفلام الأطفال واليافعين في إيران وهي

كالتالي:

1 ـ «مولي واب 2» Mullewapp2 من إنتاج ألمانيا

2 ـ «هارفي و معرض السحر» Harvie and the magic museum من إنتاج روسيا

وجمهورية التشيك وبلجيكا

3 ـ «جزیره الوحوش» Monster island من إنتاج المملكة المتحدة

4 ـ «الأميرة المسحورة» Enchanted Princess من إنتاج أمريكا

5 ـ «مهمت كاثماندو» Mission Kathmandu من إنتاج روسيا

6 ـ «الاميرة المسروقة» Stolen Princessمن إنتاج اوکرانيا

7 ـ «لطيف وخفيف» اخراج «ماني وطن ‌دوست» واعداد «مسعود صفوي» من إنتاج

إیران على هامش المسابقة

8 ـ «القصة الاخيرة» اخراج «اشکان رهكذر» واعداد «احسان رسول‌‌اُف» من إنتاج إیران.

جدير بالذكر أن المهرجان الدولي الحادي والثلاثين لأفلام الأطفال

واليافعين بايران سينعقد من 30 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2018 بإدارة “عليرضا

رضاداد” في قسميه المحلي والدولي بمدينة أصفهان التاريخية بإيران.