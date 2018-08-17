المالكي يبحث مع النجيفي والفياض تشكيل “الكتلة الاكبر”

اجتمع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمكتبه مع رئيسي تحالف القرار وحركة عطاء اسامة النجيفي وفالح الفياض.

وجرى خلال اللقاء بحث مستقبل العملية السياسية والحوارات الجارية بين القوى الوطنية لاسيما مع قرب المصادقة على نتائج الانتخابات.

وتم خلال الاجتماع التاكيد على ضرورة الانتقال السريع للبدء في تنفيذ الخطوات الدستورية المتعلقة باعلان تشكيل الكتلة الأكبر ضمن الفضاء الوطني الذي يضم جميع القوى الوطنية وعقد الجلسة الاولى لتسمية الرئاسات الثلاث وإعداد البرنامج الحكومي. بحسب بيان لمكتب المالكي.

وكانت مفوضية الانتخابات انتهت من العدّ والفرز اليدويين الأحد الماضي وذلك بعد ثلاثة أشهر تقريباً من الانتخابات التي جرت في أيار (مايو) الماضي، وهي الآن بانتظار تلقي الطعون والشكاوى قبل المصادقة عليها من المحكمة الاتحادية.

وتحتاج القوى إلى 165 مقعداً، من مجموع 329، لتشكيل الكتلة الأكبر التي سيوكل إليها تشكيل الحكومة المقبلة.