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المتظاهرون ينسحبون من ساحة التحرير وسط بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأن المتظاهرين انسحبوا من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث إن “المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، انسحبوا من الساحة”.

وكان العشرات من المواطنين، تظاهروا في وقت سابق من اليوم الجمعة، في ساحة التحرير وسط بغداد، احتجاجا على تردي الخدمات وللمطالبة بمحاسبة الفاسدين.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن العشرات من المواطنين تظاهروا، عصر اليوم، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، احتجاجا على تردي الخدمات وتفشي البطالة، وللمطالبة بمحاسبة الفاسدين، فيما فرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة في محيط الساحة، والطرق المؤدية اليها.

وافاد مصدر امني، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن القوات الأمنية باشرت بقطع الطرق المؤدية لساحة التحرير وسط بغداد، تحسبا لخروج تظاهرة جديدة، فيما باشرت جميع القطعات العسكرية بالاستعداد والانتشار في محيط الساحة والطرق الفرعية القريبة منها.

وتستمر التظاهرات والاعتصامات منذ بداية تموز الماضي، في محافظات وسط وجنوب العراق، للمطالبة بالخدمات، والقضاء على الفساد، وتوفير فرص عمل للعاطلين، الأمر الذي زاد من صعوبة تشكيل الحكومة الجديدة.

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