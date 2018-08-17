المقاتلات الامريكية تكثف تحليقها بسماء مدينة نفطية عراقية قبيل انسحاب الحشد الشعبي منها

أفادت مصادر محلية يوم الجمعة ان المقاتلات الحربية الامريكية كثفت من تحليقها في سماء مدينة بيجي شمال مدينة صلاح الدين ذات الغالبية السنية قبيل انسحاب مقاتلي الحشد الشعبي منها.

وقالت المصادر ان الطيران الأمريكي كثف من تحليقه وعلى ارتفاعات منخفضة في سماء بيجي.

وأشارت المصادر الى وجود انباء تتحدث عن انزال جوي غرب الصينية التابعة للمدينة قبل يومين من موعد انسحاب الحشد من مدن المحافظة.

وكانت بيجي تضم احدى اكبر المصافي النفطية في العراق قبل ان يجتاح تنظيم داعش المتشدد مناطق في العراق تقدر بثلثي البلاد أواسط عام 2014.

ودمرت المصفاة بالكامل خلال العمليات العسكرية والمعارك التي خاضتها القوات الأمنية وفصائل الحشد الشعبي ضد مقاتلي داعش.