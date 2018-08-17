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ايران اتريد اترليون


ايران اتريد اترليون

ميسون نعيم الرومي

مليارات اخذت ايران – فوگاهه اتريد اترليون

اموافج گالت احزابك – يعراقي حاسب ليخون

***

يعراقي شعبك ما ينذل – صامد انت اتهز الكون

لاتسكت ياهيبة عالم – ثـور او ازحف بالمليون

***

ازحف ع الخضره اوفلشهه – حاكـُمهـُم بسم القانون

(جنسيات اثنين) .. اوعدهم – يتفنن بالبوگ افنون

***

اشوكت اتشبعون الله ايهدكم – چنـتـو ابـأوربا اتجدون

(ابريمـَر) نـدري العـَينكـم – حِـفـّاي اوبينـَه اتـقـودون

***

بسم الدين (حسين) اذبحتوْ – (حسين) الثوره..متبري منكم تدرون

عطشــان اومات اوماســاوم – ع المـبدأ وانتـوْ اتسـيـؤون

***

(أحمد والوالد عمار) – هيدو اشويه .. متخجلون؟

الشارع هاليهتف ضدكم – ويّ الثـوار اتهتـفـون ؟

***

احذر ياشعبي اومن ذوله – رادو للثوره ايبوگون

باگو أطيان (الكراده) – ابذهب الموتاهم .. يبنون

شعب الباقي اوقاده اتموت – اقروا التاريخ .. اتعرفون

البايگ ثروتـنـَه ايرجعها – كافـيكم بـيها اتـبـوگـــون

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16 / آب / 2018

ســــــتوكهولم

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