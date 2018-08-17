ايران اتريد اترليون
ميسون نعيم الرومي
مليارات اخذت ايران – فوگاهه اتريد اترليون
اموافج گالت احزابك – يعراقي حاسب ليخون
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يعراقي شعبك ما ينذل – صامد انت اتهز الكون
لاتسكت ياهيبة عالم – ثـور او ازحف بالمليون
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ازحف ع الخضره اوفلشهه – حاكـُمهـُم بسم القانون
(جنسيات اثنين) .. اوعدهم – يتفنن بالبوگ افنون
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اشوكت اتشبعون الله ايهدكم – چنـتـو ابـأوربا اتجدون
(ابريمـَر) نـدري العـَينكـم – حِـفـّاي اوبينـَه اتـقـودون
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بسم الدين (حسين) اذبحتوْ – (حسين) الثوره..متبري منكم تدرون
عطشــان اومات اوماســاوم – ع المـبدأ وانتـوْ اتسـيـؤون
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(أحمد والوالد عمار) – هيدو اشويه .. متخجلون؟
الشارع هاليهتف ضدكم – ويّ الثـوار اتهتـفـون ؟
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احذر ياشعبي اومن ذوله – رادو للثوره ايبوگون
باگو أطيان (الكراده) – ابذهب الموتاهم .. يبنون
شعب الباقي اوقاده اتموت – اقروا التاريخ .. اتعرفون
البايگ ثروتـنـَه ايرجعها – كافـيكم بـيها اتـبـوگـــون
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16 / آب / 2018
ســــــتوكهولم