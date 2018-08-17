بارزاني يعلن عدم تأييد تأجيل الانتخابات ويدعو الى وحدة كوردية ببغداد

اعلن زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني رفض حزبه تأجيل الانتخابات التشريعية في الاقليم.

وقال بارزاني في كلمة له في ذكرى تأسيس حزبه، “الديمقراطي الكوردستاني يرفض بأي شكل من الاشكال تأجيل الانتخابات”.

واضاف “نحن سندعم اتخاذ كل ما يلزم لإجراء انتخابات نزيهة”.

ودعا بارزاني الاطراف الكوردستاني الى الوحدة من اجل اجراء نقاشات تشكيل الحكومة ببغداد.

واشار الى اتفاق حزبه والاتحاد الوطني الذي وصفه بالجيد، “فلنكن معا كاطراف كوردية للحفاظ على المصالح القومية”.