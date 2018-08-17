تعرض منزل لإطلاق نار في السليمانية وقوات الشرطة تعتقل المهاجمين

أفادت مديرية شرطة منطقة “رابرين” يوم الجمعة بتعرض منزل في قضاء قلعة دزة (160 كم شمال شرق السليمانية) الى اطلاق نار من قبل مسلحين اثنين على خلفية مشاكل اجتماعية، معلنة القبض عليهما.

وقالت الشرطة في بيان ان شخصين اطلاق النيران على منزل في حي “آشتي” بالقضاء المذكور، مبينة انه بعد وقوع الحادثة مباشرة تحركات مفارز مكتب مكافحة الجريمة في “بشدر” (الكامحة)، وشرطة الطوارئ صوب مكان الحادث وبعد التحقيقات تمكنت من القاء القبض على المتهمين.

وأوضح البيان ان المهاجمين اعترافا خلال التحقيقات بذنبهما، وبحسب اقولهما فان الحادثة وقعت جراء خلاف اجتماعي، مشيرا الى انه تم ايداعهما في الحبس بأمر القاضي ووفق المادة (430) من قانون العقوبات، والتحقيقات لا تزال مستمرة معهما.