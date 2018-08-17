Posted on by

تعرض منزل لإطلاق نار في السليمانية وقوات الشرطة تعتقل المهاجمين

أفادت مديرية شرطة منطقة “رابرين” يوم الجمعة بتعرض منزل في قضاء قلعة دزة (160 كم شمال شرق السليمانية) الى اطلاق نار من قبل مسلحين اثنين على خلفية مشاكل اجتماعية، معلنة القبض عليهما.

وقالت الشرطة في بيان ان شخصين اطلاق النيران على منزل في حي “آشتي” بالقضاء المذكور، مبينة انه بعد وقوع الحادثة مباشرة تحركات مفارز مكتب مكافحة الجريمة في “بشدر” (الكامحة)، وشرطة الطوارئ صوب مكان الحادث وبعد التحقيقات تمكنت من القاء القبض على المتهمين.

وأوضح البيان ان المهاجمين اعترافا خلال التحقيقات بذنبهما، وبحسب اقولهما فان الحادثة وقعت جراء خلاف اجتماعي، مشيرا الى انه تم ايداعهما في الحبس بأمر القاضي ووفق المادة (430) من قانون العقوبات، والتحقيقات لا تزال مستمرة معهما.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close