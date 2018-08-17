تفجير يستهدف خط نقل الكهرباء اربيل – كركوك

اعلنت وزارة الكهرباء العراقية تعرض خط لنقل الطاقة بين اربيل وكركوك الى تفجير.

وذكرت الوزارة في بيان، ان خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (اربيل سنتر – كركوك) (٤٠٠ ك.ف)، تعرض فجر الجمعة الى عمل ارهابي تخريبي في منطقة جغماغة بمحافظة كركوك، بتفجير عبوات ناسفة تحت البرج (٣٧٨) أدى الى تضرر البرج، فضلا عن العبث بسلك تثبيت برج الطوارىء المرقم (٣٧٧) في محاولة لإسقاطه.

واضاف ان ملاكات الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية بشارت رغم ارتفاع درجات الحرارة، بأعمال الصيانة تلافياً لسقوطهما وانفصال الخط.

وتعتبر هذه العملية التخريبية هي الرابعة التي تحدث على هذا الخط وفي نفس المنطقة وعلى ذات الابراج خلال اسبوع واحد.