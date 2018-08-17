عدنان الظاهر آب 2018

حصانُ طروادة

طاردتُ حِصانَ المنصورِ جناحاً مكسورا

يتسربُ للمجرى سِرْباً سِرْبا

ما ذنبي إنْ شطّتْ

أو مالتْ كفّاتُ اللُعبةِ في ميزانِ الصرفِ

تفتحُ في ذئبٍ عينا

تمشي لا تدري مَنْ يمشي

يستيقظُ وسنانا

يفركُ عيناً بالأُخرى

هذا شأنُ الراكبِ ظلاّ

العُقدةُ في الربطةِ لا في الحلِّ

يا صاحبَ سجني زوّدني

طَوْري يُفنيني مُختالا

يتفتّلُ سكرانا

يُخفيني طُروادَ حصانِ

قرَّبَني منها قالتْ

” هيتَ ” وقالتْ ما قالتْ

هزّتْ أعطافا

هزّتْ أكتافَ جديلةِ بُستانِ

نالتْ كأسَ شرابي غسّاقا

فغدتْ ظِلَّ طريقٍ مسدودِ

يحجُبُ جُلمودَ الأنوارِ بريقا

يتقرّبُ منّي حبلاً مشنوقا

يحملُ مفتاحَ الطارقِ زحْفاً نجما

تيّارَ هواءٍ مضغوطِ

أسلمتُ زمامي وحططتُ رِكابي.