حكومة كوردستان تلزم مديريات الصحة في الإقليم بمناقصات دوائية

افاد مدير صحة منطقة كرميان في إقليم كوردستان سامان محمد يوم الخميس ان حكومة الإقليم الزمت مديريات الصحة بإبرام عقود عبر مناقصات لشراء الادوية، والمستلزمات الطبية للمستشفيات، والعيادات الطبية التابعة لوزارة الصحة.

وقال محمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم في قضاء كلار، انه سيتم شراء الدواء عبر ابرام العقود ومن خلال مناقصات بحسب ما أعلنته وزارة المالية وأبلغت به وزارة الصحة.

وأضاف “ندعو جميع الشركات الدوائية المجازة من قبل حكومة إقليم كوردستان الى الحضور في كرميان وفتح مكاتب لها لبيع الدواء بشكل اسبوعي وشهري عبر مناقصات محدودة”.

واردف ان جميع الشركات المجازة يمكنها المشاركة في المناقصات وفق عملية شفافة، مشيرا الى ان تلك المناقصات ستبدأ بعد عيد الأضحى مباشرة.