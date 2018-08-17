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خالد العبيدي للسياسيين: غادروا خنادقكم الطائفية!

انتقد القيادي في ائتلاف النصر، خالد العبيدي، الجمعة، بحث سياسيين لم يسمهم، عن تشكيل تحالفات قائمة على أساس طائفي، فيما وجه نصيحة لهم بمغادرة خنادقهم الطائفية، والدخول في صفوف الوطن.

وقال العبيدي، في منشور له على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، إن “من يبحث عن تشكيل تحالفات طائفية، لا يهمه مستقبل العراق، بقدر اهتمامه بالحصول على مكاسب بإسم الطائفة على حساب الوطن”.

وأضاف، “العراقيون يريدون بدل طائفيتكم، دولة قوية تضمن حياة حرة كريمة للجميع”، موجهاً رسالة إلى السياسيين، قائلاً “‫نصيحتي لكم غادروا خنادقكم الطائفية وأدخلوا صفوف الوطن”.

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